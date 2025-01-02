İsrail ordusundaki askerler tek tek intihar ediyor! 7 Ekim'den bu yana rekor sayı

02 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:20

İsrail askerleri yaşadıkları psikolojik sorunlar sebebiyle intihar ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada intihar eden asker sayısının rekor artış gösterdiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, 2023 ve 2024 döneminde yaşanan can kaybı sayısının son on yıllarda yaşanan kayıplardan daha çok olduğu vurgulandı.

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İsrail'in ordu bünyesinde bulunan askerler psikolojik sorunlar nedeniyle tek tek intihar​ ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), intihar eden asker​ sayısında rekor artış yaşandığını duyurdu.

Açıklanan verilere göre, askerlerin 7'sinin Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren olmak üzere 2023​ yılında toplam 17 asker, 2024’te ise 21 asker yaşamına son verdi. Orduda 2022’de 14, 2021’de ise 11 intihar vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISINDA 2023 VE 2024 EN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEM

Gazze​ Şeridi'nde ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2023 ve 2024, son 13 yıldaki can kaybı sayısının en yüksek olduğu dönem oldu.

IDF tarafından yapılan açıklamada, 2023'te 512'si operasyon sırasında olmak üzere toplam 558 askerin öldüğü ifade edildi. 2024'te ise 295’i operasyonlar sırasında toplam 363 asker öldü.

IDF, 7 Ekim’den bu yana 891 askerin öldüğünü, bunlardan 37’sinin İsrail'in kuzeyine yapılan saldırılarda, 50’sinin Lübnan’daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.