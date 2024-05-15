İsrail ordusundan videolu iddia: Refah'taki BM binasında silahlı insanlar var

15 May 2024 12:53 - Güncelleme : 15 May 2024 13:15

ABD basını yazdı: Hamas, Gazze'nin her yerinde, yenilmekten çok uzaklar

ABD basını yazdı: Hamas, Gazze'nin her yerinde, yenilmekten çok uzaklar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin Refah'ın doğusunda yer alan BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA'nın merkezi lojistik yerleşkesinde savaşçıları tespit ettiği ve burada İsrailli askerlerin bir haftadan uzun bir süredir faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Sosyal medya platformu X'te video yayımlayan IDF, Refah'taki Birleşmiş Milletler yerleşkesinde BM işaretli araçların yanında duran silahlı kişiler olduğunu belirtti.

Bir UNRWA sözcüsü, yardım örgütünün görüntüleri incelediğini ve elde edilir edilmez bilgi paylaşacağını söyledi.

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters, yakındaki binaları, direkleri, korkulukları, çatıdaki tankları ve yeşilliği uydu ve dosya görüntüleriyle eşleştirerek görüntünün yerini tespit etti, ancak çekildiği tarihi veya silahlı adamların kimliğini doğrulayamadı.

BM'YE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, ordunun görüntüleri "uluslararası toplumun üst düzey üyelerine" ilettiğini söyledi ve BM'yi UNRWA lojistik merkezleri ile araçlarının yanında "Hamas ajanları" olarak tanımladığı kişiler arasındaki bağlantıyı araştırmaya çağırdı.