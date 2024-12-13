İsrail Orta Doğu'daki karışıklıktan daha fazla faydalanmak istiyor! Hedef ülke belli saldırı için hazırlık başladı

13 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:31

İsrail'in Orta Doğu'daki karışıklıktan bir kez daha faydalanmaya çalışacağı iddia edildi. Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle işgale başlayan İsrail'in İran'da da nükleer tesislere saldırıya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'İran halkına önemli mesaj' diyerek yayımladığı video da saldırı hazırlığını kanıtlar cinstendi...

Beşar Esad rejimi nasıl bu kadar hızlı yıkıldı? HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

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Suriye​'deki karışıklıktan yararlanmak isteyen İsrail'in yine saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. İsrail basını, Suriye'de Beşar Esad​ rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletirken bir yandan da İran​'a saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basını bilgilendirdiği belirtildi. Yetkililer, Esad'ın yıkılmasının ardından Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirildiğini Hizbullah​'ın da zayıfladığını belirtti.

''İSRAİL, İRAN'IN ASKERİ ÜSLERİNİ VURACAK''

Yetkililer, "hem Hizbullah'ın zayıflaması hem de Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğuna inandığını aktardı.

Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısının ne zamana planlandığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

NETANYAHU'DAN İRAN HALKINA 'ÖNEMLİ' MESAJ

Sosyal medya platformu X'ten bir video yayımlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran halkına önemli bir mesaj" notunu düştü. Netanyahu'nun bu videodaki açıklamaları, sıradaki ülkenin İran olacağına yönelik iddiaları da doğrular cinstendi.

Söz konusu videoda Netanyahu İngilizce konuşurken Farsça altyazı bulunması dikkat çekti. Netanyahu, İran'ın "özgür olabileceği" ve "küresel olarak barış yapabileceğine" ilişkin umudunu dile getirdi. İran'ın, Suriye'de Beşar Esad yönetimi "toza dönüşmeden önce" Esad'ı desteklemek için 30 milyar dolardan fazla harcadığını ileten Netanyahu, "Zalimleriniz Gazze'de Hamas'ı desteklemek için milyarlar harcadı. Bugün rejimleri harabeye dönmüş durumda. Zalimleriniz Lübnan'da Hizbullah'ı desteklemek için 20 milyar dolardan fazla para harcadı. Birkaç hafta içinde Hizbullah liderlerinin çoğu, roketleri ve binlerce teröristi duman içinde kaldı." ifadelerini kaydetti.

''Bugün Orta Doğu'daki yeni gerçekliğin "zincirleme bir reaksiyondan" kaynaklandığını ve "Hamas'ın vurulmasına, Hizbullah'ın yok edilmesine, Nasrallah'ın hedef alınmasına, İran rejiminin terör eksenine indirdiğimiz darbelere zincirleme bir reaksiyon.'' diyen Netanyahu, ''Tüm bunlar, Başkan Trump'ın bu hafta işaret ettiği gibi, 'İsrail ve onun savaştaki başarısı sayesinde' gerçekleşti." söyleminde bulundu.

''BİR GÜN İRAN ÖZGÜR OLACAK!''

İran'ın liderlerinin "diğer ulusları fethetmeye ve Orta Doğu'ya köktendinci bir tiranlık empoze etmeye" çalıştığını söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail'in yalnızca devletini savunmaya çalıştığını ifade etti ve "Ama bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti savunuyoruz." ifadesini kullandı. Söz konusu videoda, İran vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Tıpkı sizinle barış istediğimiz gibi, siz de bizimle barış istiyorsunuz" ifadesini kaydederek "Ama sizi boyun eğdiren ve bizi tehdit eden bir rejimin yönetimi altında acı çekiyorsunuz. Bu rejimin gerçekten neden korktuğunu biliyor musunuz? Sizden, İran halkından korkuyor. Ve bir gün, biliyorum ki, bir gün bu değişecek. Bir gün İran özgür olacak." ifadelerini kaydetti.

''İRAN'IN GELECEĞİ, BARIŞIN GELECEĞİ BUDUR...''

Mahsa Amini'nin saçlarını tam olarak kapatmadığı için gözaltına alındıktan sonra İran'ın ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından 2022 yılında İran'da kitlesel hükümet karşıtı protestoların toplanma sloganı haline gelen "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganına atıf yaparak "İran'ın geleceği budur. Barışın geleceği budur. Ve hiç şüphem yok ki bu geleceği birlikte gerçekleştireceğiz. Orta Doğu'yu bir refah, ilerleme ve barış fenerine dönüştüreceğimizi biliyorum ve inanıyorum." açıklamasını yaptı.

İSRAİL SURİYE'DE İŞGALİ GENİŞLETİYOR

İsrail ordusunun Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'deki "askeri hedeflere" 500’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi. Suriye'deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90’ının, hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85’inin imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu.