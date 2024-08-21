İsrail pazar yerine saldırdı! 9 kişinin öldüğü katliam saniye saniye görüntülendi

21 Ağustos 2024 00:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 00:13

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu kabul etti Hamas, İsrail'in teklif değişikliğini işaret etti

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Netanyahu kabul etti Hamas, İsrail'in teklif değişikliğini işaret etti

Hamas’tan sonra İsrail’e bir tokat da İskoçya’dan: Soykırımcılarla ilişkileri kestiler

Hamas’tan sonra İsrail’e bir tokat da İskoçya’dan: Soykırımcılarla ilişkileri kestiler

İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk ve 1'i kadın olmak üzere toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilmişti ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu bir alan olarak biliniyor.

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olarak hizmet verdiğinden, genellikle kalabalık bir alan olarak biliniyor.

DRONE SALDIRISI ANBEAN KAMERADA

Drone saldırısına ait görüntüler çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüntülerde ortaya çıktı.