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İsrail pazar yerine saldırdı! 9 kişinin öldüğü katliam saniye saniye görüntülendi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 00:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 00:13

İsrail, Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze'de kadın-çocuk demeden pazar yerine roket attı. İsrail ordusunun, "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurduğu anın görüntüsü güvenlik kamerasından anbean kaydedildi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk ve 1'i kadın olmak üzere toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilmişti ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu bir alan olarak biliniyor.

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olarak hizmet verdiğinden, genellikle kalabalık bir alan olarak biliniyor.

İsrail pazar yerine saldırdı! 9 kişinin öldüğü katliam saniye saniye görüntülendi - 1. Resim

DRONE SALDIRISI ANBEAN KAMERADA 

Drone saldırısına ait görüntüler çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüntülerde ortaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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