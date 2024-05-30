İsrail Philadelphia Koridoru'nda kontrol sağladı, Gazze'nin tüm kara sınırları ele geçirildi

30 May 2024 09:33 - Güncelleme : 30 May 2024 09:36

İsrail, Mısır sınırında bulunan tampon bölgeyi kontrol altına aldı. Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağladıklarını duyuran İsrail, fiilen Gazze'nin tüm kara sınırını ele geçirdi. Bu gelişme İsrail ile Mısır arasındaki gerginliği de zirveye tırmandıracak.

İsrailli bir yetkili, İsrail güçlerinin koridorun bazı noktalarında bulunduğunu açıkladı. Bu bölge, güneyde Mısır'la olan sınır, Gazze'nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek kara sınırıydı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise "Philadelphia Koridoru Hamas için bir oksijen koridoruydu, sıklıkla Gazze Şeridi'ne silah sokmak için kullanıyordu" diyerek 20 tünel bulunduğunu öne sürdü.

REFAH'A SALDIRIYI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN BAHANE

Mısır devletine yakınlığıyla bilinen Al-Qahera'ya konuşan üst düzey Mısırlı bir kaynak, Gazze'nin Mısır sınırında tüneller bulunduğu iddiasının İsrail tarafından Refah saldırısını meşru göstermek için kullanıldığını ifade etti.

Öte yandan Mısır daha önce 2013'te sınırlar arası tüm tünelleri yok ettiğini söylemişti.

ABD, İSRAİL'E DESTEK VERDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Philadelphia Koridoru'nun ele geçirilmesinin İsrail'in "sınırlı" kara operasyonu tanımına uygun olacağını belirtti.

İSRAİL ASKERLERİ İLE MISIR ASKERLERİ ARASINDA ÇATIŞMA

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı bölgesinde, İsrail güçleri ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiği, İsrail tarafında ise can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.