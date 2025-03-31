İsrail Ramazan Bayramı'nda da katliama devam ediyor: Onlarca Filistinli öldürüldü

İsrail, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde de Gazze'de katliamla devam etti. Evleri hedef alan İsrail ordusu, 17 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Gazze'de ateşkesi tek taraflı sonlandıran İsrail, katliamlarına Ramazan Bayramı'nda da ara vermedi. İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki Han Yunus kampında "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde "en-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.

Gazze'nin orta kesiminde İsrail ordusunun el-Masdar köyünü hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın kuzeyinde de İsrail savaş uçaklarının Filistinlileri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

OKULU BOMBALADILAR

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait dronun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı yerinden edilen Filisitinlilerin kaldığı okula bomba atması sonucu bir çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun, dün, bayramın birinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.