İsrail Refah'a saldırdı: 13 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

29 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:07

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları, sabah saatlerinde geri çekildikleri Refah'ın batısındaki Eş-Şakuş bölgesine yeniden girdi.

Zırhlı araçların girişiyle eş zamanlı, bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenlendi.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARI DA HEDEF ALINDI

Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail zırhlı araçları, dün Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesine girmiş, yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve seraları hedef alması sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu sabah bölgeden çekilmişti.

İsrail'in saldırıları sonucu bölgeden çok sayıda kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMINDA SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 267 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 429 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının da 86 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

GAZZE'DE 10 ÇOCUKTAN 9'U CİDDİ GIDA KITLIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise şu ana kadar 33 Filistinlinin açlıktan öldüğü dile getirilmişti.

BM: GAZZE'DE 625 BİN ÇOCUK 8 AYDIR OKULA GİDEMİYOR

Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediği, bunların 300 bininin daha önce UNRWA öğrencisi olduğu aktarıldı. UNRWA personelinin yürüttüğü eğitici faaliyetlerin çocukların okula dönmeye hazırlanmaları açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara İsrail ordusunun zaman zaman saldırdığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, "Bombardımanı (Gazze'nin) kuzey, orta ve güney kesimlerinden duymak mümkün. Gazze halkı, her yere yayılmış yıkım, zorunlu göç ve korku karşısında çaresiz durumda." ifadesini kullandı.

BM Yetkilisi, "Gazze Şeridi'ndeki durum her geçen gün öncekinden daha kötü bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon, olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek Gazze'ye kurulan geçici limanı bir kez daha söktüğünü, karaya indirilen yardım malzemelerinin Gazze halkına ulaştırılamadığı için depolama alanının da dolma noktasına geldiğini açıklamıştı.