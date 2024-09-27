İsrail, sadece 1 günde Lübnan'da 94 kişiyi katletti! Netanyahu kana doymuyor

27 Eylül 2024 06:29 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 06:48

İsrail soykırımı Filistin topraklarını ardından Lübnan'a taşındı. Son 24 saatte Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 748'e çıktı. 150 binden fazla insan yerinden edildi.

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7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım harekatında 50 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, şimdi de Lübnan​'da ölüm kusuyor. Hizbullah​'la çatışma bahanesiyle başta Beyrut​ olmak üzere bu ülkeye bombalar yağdıran İsrail ordusu, her gün yeni bir katliama imza atıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail son 24 saatteki saldırılarında 94 kişi daha haşatını kaybetti.

ÜLKENİN YER YERİNE BOMBA YAĞDIRDILAR

Açıklamaya göre İsrail'in bir günlük katliam mesaisi sonrası ortaya çıkan bilanço şöyle:

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı

Güney ilinde 14 kişi öldü, 38 kişinin yaralandı

Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında 23 kişinin hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda 25 kişi öldüğü, 14 kişi yaralandı.

Cebeli Lübnan bölgesinde 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde ise 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

GÖÇ DALGASI BAŞLADI!

Diğer yandan saldırıların ardından Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürüyor. Suriye'ye göç edenlerin de olduğu ifade ediliyor.

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana, füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.