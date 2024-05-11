İsrail saldırılarında biri gazeteci çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

11 May 2024 05:16 - Güncelleme : 11 May 2024 05:17

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya saldırı düzenledi.

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefinde ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini duyurmuştu.