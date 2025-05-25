İsrail saldırısında 2 Kızılhaç çalışanı öldü

Gazze'ye soykırıma varan saldırılarına dünyanın gözü önünde devam eden İsrail son saldırısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) çalışanlarını da katletti. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda 2 Kızılhaç çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), kente yapılan bir saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulunularak "Arkadaşlarımız İbrahim Iyd ve Ahmed Ebu Hilal, İsrail ordusunun Han Yunus'ta evlerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti." denildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

İki ICRC çalışanının, Gazze'de devasa sayılara ulaşan "öldürülenler listesine" listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, yeniden ateşkese varılması ve sağlık çalışanları, insani yardım görevlileri ile sivil savunma çalışanları da dahil olmak üzere tüm sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.