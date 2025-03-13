İsrail, Şam'a saldırı düzenledi! Karargah hedef alındı

İstanbul
Son dakika haberi: İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Meşru Dummar bölgesinde bulunan bir binaya yerel saatle 13.45'te havadan saldırı dzüenledi.
Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.