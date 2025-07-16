İsrail, Suriye'yi bombalıyor: Şam'da peş peşe patlama sesleri
İsrail, Süveyda'da Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmaları fırsat bildi, Şam'ı 'Süveyda' bahanesiyle bombalamaya başladı. İsrail ilk hava saldırısını, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığına düzenledi. Ardından aynı noktayı hedef alan İsrail, son olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı. İsrail'in saldırıları, bölgedeki gazetecilerin canlı yayınlarına yansıdı.
İşte İsrail'in Suriye'ye saldırılarında son durum...
SÜVEYDA'DA ATEŞKES
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında Süveyda’da ateşkes anlaşmasına varıldı.
İSRAİL'DEN KESVE'YE SALDIRI
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Kesve'ye hava saldırısı düzenledi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO'DAN ÇAĞRI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından 'derin endişe' duyduklarını dile getirdi. Bakan Rubio, ''Çatışmanın durmasını istiyoruz'' dedi.
ŞAM'IN ARDINDAN DERA'YA HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Dera iline hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Suriye ordusuna ait 172'nci Tugay Karargahını hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
SURİYE'DE CAN KAYBI VAR, YARALI SAYISI ARTTI
Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.
ABD ARABULUCULUK İÇİN DEVREDE
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi.
ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti.
''İSRAİL SURİYE'DE KARIŞIKLIK İÇİN DÜRZİLERİ KULLANIYOR''
Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, İsrail'in Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullandığını söyledi. "Bu İsrail'in komplosunun bir parçası. İsrail, Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor. İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır." diyen Canbolat, devletin himayesinde siyasi ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın Süveyda'nın yararına olacağını vurguladı.
''GÜNLERCE SÜRECEK SAVAŞA HAZIRIZ''
İsrail Ordusu Radyosu, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suriye cephesine çok sayıda uçak gönderilmesi emrini verdiğini öne sürdü. Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin "Günlerce sürecek savaşa hazırız. Suriye'de 160 hedefi vurdu" açıklamaları aktarıldı.
İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'daki saldırılarında 9 kişinin yaralandığını bildirirken, Suriye hükümetinden saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israil-suriyede-cumhurbaskanligi-sarayini-boyle-vu_202507161642.mp4
SURİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI VURULDU
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan hava saldırıları düzenledi. İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun “uyarı” gerekçesiyle olduğu iddia edilen bir saldırıyla Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığını duyurdu.
İSRAİL SÜVEYDA'DA SURİYE TANKLARINI VURDU
İsrail ordusu, Suriye’deki saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’nin güneyinde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine doğru ilerleyen Suriye ordusuna bağlı askeri araçları hedef aldı. IDF tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde ve hala devam etmekte olan saldırılarda Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, Suriye'nin güneyindeki Süveyda’ya doğru ilerleyen tankları, roketatarları, silah sistemlerini ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış silahlı pikapları vurdu" denildi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israil-suveydada-suriye-tanklarini-vurdu_202507161648.mp4
SURİYE'DE İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR
İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar üzerine Suriye'ye hava saldırılarına devam ettiğini açıkladı.
İSRAİL 2. KEZ SURİYE'DE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINI VURDU
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/isgalci-israil-ordusu-suriye-genelkurmay-baskanlig_202507161620.mp4
İSRAİL SINIRA TAKVİYE GÜÇLER GÖNDERİYOR
İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.
İSRAİL'DEN SURİYE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA SALDIRI
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israilin-suriyede-genelkurmay-baskanligini-vurdugu_202507161533.mp4
SURİYE ORDUSU İLE DÜRZİ GRUPLAR ÇATIŞIYOR
Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.
İSRAİL'DEN SURİYE YÖNETİMİNE TEHDİT
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye hükümetinin askeri güçlerini Süveyda kentinden çekmesi gerektiğini, aksi takdirde saldırılarını şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu.