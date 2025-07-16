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16.07.2025

İsrail, Suriye'yi bombalıyor: Şam'da peş peşe patlama sesleri

İsrail, Süveyda'da Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmaları fırsat bildi, Şam'ı 'Süveyda' bahanesiyle bombalamaya başladı. İsrail ilk hava saldırısını, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığına düzenledi. Ardından aynı noktayı hedef alan İsrail, son olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı. İsrail'in saldırıları, bölgedeki gazetecilerin canlı yayınlarına yansıdı.

 İşte İsrail'in Suriye'ye saldırılarında son durum...

Tarih 17:30

SÜVEYDA'DA ATEŞKES

Suriye hükümeti ile Dürziler arasında Süveyda’da ateşkes anlaşmasına varıldı. 


 

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Tarih 17:20

İSRAİL'DEN KESVE'YE SALDIRI

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Kesve'ye hava saldırısı düzenledi.

Tarih 17:12

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO'DAN ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından 'derin endişe' duyduklarını dile getirdi. Bakan Rubio, ''Çatışmanın durmasını istiyoruz'' dedi. 

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Tarih 17:04

ŞAM'IN ARDINDAN DERA'YA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Dera iline hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Suriye ordusuna ait 172'nci Tugay Karargahını hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Tarih 16:58

SURİYE'DE CAN KAYBI VAR, YARALI SAYISI ARTTI

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Tarih 16:55

ABD ARABULUCULUK İÇİN DEVREDE

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi. 

ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti.

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Tarih 16:43

''İSRAİL SURİYE'DE KARIŞIKLIK İÇİN DÜRZİLERİ KULLANIYOR''

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, İsrail'in Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullandığını söyledi. "Bu İsrail'in komplosunun bir parçası. İsrail, Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor. İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır." diyen Canbolat, devletin himayesinde siyasi ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın Süveyda'nın yararına olacağını vurguladı.

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Tarih 16:42

''GÜNLERCE SÜRECEK SAVAŞA HAZIRIZ''

İsrail Ordusu Radyosu, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suriye cephesine çok sayıda uçak gönderilmesi emrini verdiğini öne sürdü. Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin "Günlerce sürecek savaşa hazırız. Suriye'de 160 hedefi vurdu" açıklamaları aktarıldı.

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Tarih 16:40

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'daki saldırılarında 9 kişinin yaralandığını bildirirken, Suriye hükümetinden saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israil-suriyede-cumhurbaskanligi-sarayini-boyle-vu_202507161642.mp4

Tarih 16:14

SURİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI VURULDU

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan hava saldırıları düzenledi. İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun “uyarı” gerekçesiyle olduğu iddia edilen bir saldırıyla Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığını duyurdu.



 

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Tarih 16:07

İSRAİL SÜVEYDA'DA SURİYE TANKLARINI VURDU

İsrail ordusu, Suriye’deki saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’nin güneyinde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine doğru ilerleyen Suriye ordusuna bağlı askeri araçları hedef aldı. IDF tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde ve hala devam etmekte olan saldırılarda Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, Suriye'nin güneyindeki Süveyda’ya doğru ilerleyen tankları, roketatarları, silah sistemlerini ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış silahlı pikapları vurdu" denildi.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israil-suveydada-suriye-tanklarini-vurdu_202507161648.mp4

Tarih 15:26

SURİYE'DE İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

 İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar üzerine Suriye'ye hava saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

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Tarih 15:18

İSRAİL 2. KEZ SURİYE'DE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINI VURDU

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/isgalci-israil-ordusu-suriye-genelkurmay-baskanlig_202507161620.mp4
 

Tarih 13:28

İSRAİL SINIRA TAKVİYE GÜÇLER GÖNDERİYOR

İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

Tarih 12:50

İSRAİL'DEN SURİYE GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA SALDIRI

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israilin-suriyede-genelkurmay-baskanligini-vurdugu_202507161533.mp4
 

Tarih 11:25

SURİYE ORDUSU İLE DÜRZİ GRUPLAR ÇATIŞIYOR

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.

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Tarih 11:23

İSRAİL'DEN SURİYE YÖNETİMİNE TEHDİT

 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye hükümetinin askeri güçlerini Süveyda kentinden çekmesi gerektiğini, aksi takdirde saldırılarını şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

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