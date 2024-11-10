İsrail Şam'ı vurdu! Hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 18:26 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 18:28
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası yetkililerden alınan bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’daki Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Hizbullah’ın karargah olarak kullandığı bir bina hedef alınırken, ilk tespitlere göre saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik hava saldırıları ise aralıklı olarak sürüyor.
Kaynak: tgrthaber.com