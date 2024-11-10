İsrail Şam'ı vurdu! Hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

10 Kasım 2024 18:26 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 18:28

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası yetkililerden alınan bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’daki Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye​ İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Hizbullah’ın karargah olarak kullandığı bir bina hedef alınırken, ilk tespitlere göre saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik hava saldırıları ise aralıklı olarak sürüyor.