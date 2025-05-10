İsrail savaş uçağı kendi topraklarını bombaladı! Nedeni ortaya çıktı

Bir İsrail savaş uçağı inişine engel olan mühimmatı atmak isterken "teknik arıza" nedeniyle kendi topraklarına attı. Yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, bir İsrail savaş jetinin "teknik arıza" nedeniyle taşıdığı bombayı düşürdüğünü bildirdi.

Adraee, güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü mühimmat atmak isteyen uçağın, taşıdığı bombayı ülkenin kuzeyinde bir alana düşürdüğünü kaydetti.

Mühimmatın uçağın inişine de engel olan "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü öne süren Adraee, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİR AYDA İKİNCİ 'TEKNİK ARIZA'

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, 15 Nisan'da teknik bir arıza nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bir hedef yerine Gazze yakınındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak bölgesini vurduğu kaydedilmişti.

Bombanın "teknik bir arıza nedeniyle" Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak'ta boş bir alana düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konunun araştırıldığı aktarılmıştı.

Söz konusu olayla birlikte İsrail savaş uçakları bir aydan kısa sürede ikinci kez "teknik arıza" nedeniyle mühimmat düşürmüş oldu.