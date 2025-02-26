Son dakika! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu!

Son dakika haberine göre, İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ilinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Bölgede yangın meydana gelirken, 2 Suriye askerinin öldüğü iddia edildi. İşte anbean yaşanan gelişmeler...

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, bu kez Suriye'ye saldırdı. İsrail savaş uçakları Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

SİLAH DEPOSUNU VURDULAR

İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

Al Arabiya ve El-Cezire:'nin aktardığına göre İsrail Ordusu, Suriye'nin güneyini karadan işgale başladı. İsrail ordusu güneyindeki Dera kırsalında yer alan Tasil kasabasına ve Şam'ın güneyinde Kuneytra Valiliği’ne bağlı Ayn el-Beyda bölgesine girdi.

İKİ SURİYE ASKERİNİN ÖLDÜ

İsrail savaş uçaklarının düzenlemiş olduğu hava saldırılarında 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

KATZ'DAN HİZBULLAH BENZETMESİ: İZİN VERMEYİZ

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyinde tehdit unsurlarına izin vermeyeceklerini söyledi. Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a gönderme yapan Katz yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Güney Suriye'yi yatıştırmak için tanımladığımız yeni politikanın bir parçası olarak Güney Suriye'ye güçlü bir şekilde saldırıyor. Ve mesaj açık: Güney Suriye'nin Güney Lübnan olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.