İsrail soykırımı sürüyor! Gazze'de evi bombaladılar: 2'si çocuk çok sayıda ölü var
Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, katliamlarını sürdürüyor. İşgalci güçler, bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'ni abluka altına alan işgalci İsrail'in saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Her gün yeni bir katliam yapan İsrail ordusunun saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR!
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze kentinde Ebu Hudra ailesine ait evi havadan bombaladığı belirtildi.
Saldırıda 2'si çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Gazze kentindeki eş-Şucaiye Mahallesi'nde sivil yerleşim bölgelerine atışlar yaptığı ifade edildi.
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ÖLÜ SAYISI 38 BİNE DAYANDI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.