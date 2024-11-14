İsrail sözleri dünya basınında yankılandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya şok!

14 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad ve Bakü ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın İsrail katliamına dair tek adım atan ülkenin Türkiye olduğunu söylemesi ve ticaret açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Riyad ve Bakü ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, İsrail ile ticaret konusundaki tartışmalara son noktayı koydu. Ayrıca dünya ülkelerine de örnek olacak açıklamalarda bulundu.

''İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESMİŞ DURUMDAYIZ''

İsrail katliamına karşı tek somu adım atan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye’dir. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak İsrail ile ilişkileri kesmiş durumdayız. Bizim şu anda İsrail’le bu noktada herhangi bir ilişkimiz yok. Bundan sonraki süreçte de bu ilişkileri geliştirmek için attığımız adım da yok."

TÜRKİYE, SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu. Londra merkezli Middle East Eye, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olduğunu ve Tel Aviv'e karşı bir silah ambargosu için savunuculuk yaptığını hatırlattı.

''TÜRKİYE KİLİT BİR OYUNCU''

NewsWeek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde İsrail ile ilişkilerin kesilmesinin, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği uzun vadeli desteğin bir parçası olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Filistinlilere ve komşu ülkelerdeki mültecilere yardım sağlamaya yönelik bölgesel çabalarda hem lojistik destek hem de siyasi savunuculuk sunarak kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandırdı."

''ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA ŞOK!''

Times of India, 'Erdoğan'dan Netanyahu'ya şok' başlıklı haberinde Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerini tamamen kestiğini vurguladı.

i24news ise Erdoğan'ın "Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız. Biz Netanyahu denilen zalimden de onun çetesinden de bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde soracağız." sözlerini ön plana çıkardı.