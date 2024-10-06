İsrail suikastına karşı Hamas lideri Yahya Sinwar'ın önlemi ateşkesi çıkmaza sürükledi

06 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:58

İsrail ve Hamas arasındaki olası bir ateşkes anlaşması suikast korkusuyla çıkmaza girdi. Katarlı yetkililer, İsmail Haniye'nin ardından başa gelen Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail suikastını önlemek için sadece yazarak iletişim kurduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir senedir aralıksız devam ediyor. Sivil katliamlarını sürdüren İsrail, yerinden zorla edilen insanların sığındığı okulları, camileri bombalamayı sürdürüyor. İsrail ve Hamas arasındaki olası bir ateşkes ise eski lider İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle çıkmaza girdi. Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ın suikasta kurban gitmemek için aldığı önlem, ateşkesi de imkansız hale getiriyor.

YAHYA SİNWAR'IN SUİKAST ÖNLEMİ ATEŞKESE ENGEL

Şimdiye kadar Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması için öncü olan Katar'ın yetkilileri, Sinwar'ın İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir suikast girişimine önlem olarak telefonla değil sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi. Hamas liderinin kendilerini artık aramadığını aktaran yetkililer, bu durumun anlaşma çabalarını zora soktuğunu ifade etti.

Haberde Katarlı yetkililerin esir ailelerine, "İsrail anlaşmayla bağdaşmayan bir suikast politikası benimsedi. Geçmişte eski Hamas Lideri İsmail Haniye vardı ve ortadan kaldırıldı. Şimdi Halid Meşal var ve o Haniye'den çok daha zor biri" dediği kaydedildi.

YAHYA SİNWAR KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Tıpkı İsmail Haniye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi. Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu aktarıldı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.