İsrail-Suriye geriliminde ateşkes ilan edildi

İsrail ile Suriye arasındaki gerginlikte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzi silahlı gruplar ile Bedevilerin günlerdir çatıştığı Süveyda'ya hükümet güçlerinin konuşlanmaya başladığını ifade etmişti.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suriye Devlet Başkanlığı, kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu.

ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ ATEŞKES İLAN EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtmişti. Çatışmaların tüm taraflarını silahlarını bırakmaya çağıran Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yaşayacakları yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" demişti.