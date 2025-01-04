İsrail, Suriye'de Hizbullah'ın 'Derin Katman' yeraltı tesisine baskın düzenledi! Üretimdeki 'amiral gemi' yok edildi

04 Ocak 2025 12:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:30

İsrail ordusu, Suriye'de bir yeraltı füze fabrikasına baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, baskının 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştiği ve Suriye'nin Hama kentinde bir dağın içine kazılmış Hizbullah'ın füze tesisi olduğu iddia edildi. İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği operasyonun, Esad rejiminin destekleri ve sızdırdıkları bilgilerle yapıldığı öğrenildi.

İsrail, Suriye​'de İran​'ın finanse ettiği ve Hizbullah​ için hassas füzeler ürettiğini ileri sürdüğü bir yeraltı tesisine baskın​ düzenledi. Görüntülerin Eylül ayından olduğunu ifade eden İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 100'den fazla askerin helikopterlerle gece vakti yerleşkeye baskın düzenlediğini ifade etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden askerler beton kaplı bir tünel ve sanayi sitesi gibi görünen bir yerden geçerken görülüyor. Diğer görüntülerde İsrailli üst düzey komutanların operasyonu bir kontrol merkezinde anbean takip ettikleri görülüyor.

Videoda Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen füzeye benzeyen uzun namlular da görülüyor. İsrail'in İran'a büyük bir darbe vuracağını iddia ettikleri bu tesisin tamamını imha ettikleri belirtildi.

"DERİN KATMAN"

İsrail ordusu tarafından "Derin Katman" olarak adlandırılan füze üretim tesisi, Suriye'nin Hama kentinin batısındaki Masyaf bölgesindeki Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde (SSRC) bir dağın içine kazıldığı belirtildi.

İsrail, silah fabrikasının Hizbullah'a füze ve roket tedarik etmek için kullanıldığını ileri sürdü. İsrail ordusu, bu füzelerin birçoğunun 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'e fırlatıldığını ifade etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın 2017'de sahayı inşa etmeye başladığı andan itibaren fabrika hakkında istihbarata sahip olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Yarbay Nadav Shoshan kompleksin "İran'ın bölgemizdeki üretim çabalarının amiral gemisi. Bu tesis, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarında kullanması için baştan sona yılda yüzlerce stratejik füze üretmek üzere tasarlanmıştı" ifadelerine yer verdi.

"TEK TEK ELLERİYLE SÖKTÜLER"

Yarbay Nadav Shoshan gece baskınının "IDF'nin son yıllarda gerçekleştirdiği en karmaşık operasyonlardan biri" olduğunu söyledi.

Hava saldırılarının eşlik ettiği operasyonda düzinelerce uçak ve yaklaşık helikoptere binen 100 askerin yer aldığını söyledi.

Shoshan, “Baskının sonunda İsrail askerleri, makineleri ve üretim ekipmanları da dahil olmak üzere tesisi tek tek elleriyle söktüler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, baskın sırasında Suriye'de Beşar Esad rejimi hala iktidardaydı. İsrailli yetkililer Esad'ı Lübnan merkezli Hizbullah hareketinin İran'dan silah almasına yardım etmekle suçluyor ve Lübnan'a silah akışını durdurmaya kararlı olduklarını söylüyorlar.