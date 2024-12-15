İsrail, Suriye'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nin ardından Şam'ı hedef aldı! Humus ve Dera'ya da bomba yağdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

15 Aralık 2024 09:13 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 09:27

İsrail, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesini fırsat bilerek Suriye'de başladığı işgalini hava saldırılarıyla sürdürüyor. Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ve Dera şehirlerine İsrail bomba yağdırdı. Saldırılarda Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin çevresi ve silah deposu hedef alındı.

Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasını fırsat bilen İsrail işgale başladı. Golan Tepeleri​'ni işgal​ eden İsrail, Suriye'nin iç noktalarını hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam​'ın kuzeyindeki Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi çevresini kapsayan Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki rejim güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı. İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGALİ Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İlgili Haberler İsrail'in Suriye'deki casusu belli oldu! Beşar Esad'ın en yakını iddiası İsrail'den Suriye savunması: "Yönetme niyetimiz yok” dedi, neden vurduklarını açıkladı