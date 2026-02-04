İsrail, Suriye'nin güneyinde ilerliyor! 3 köyde kontrol noktaları kuruldu

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalında güney ve kuzeyde yer alan çeşitli köylere doğru ilerlediğini duyurdu.

Haberde, 10 askeri araçtan oluşan İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalının güneyinde yer alan Saida e Hanout köyüne ilerlediği, 5 askeri aracın köyün batısında bir kontrol noktası kurduğu, diğer 5 aracın da Saida el Golan köyüne doğru devam ederek ikinci bir kontrol noktası oluşturduğu kaydedildi.

Eş zamanlı olarak, 3 araçtan oluşan başka bir askeri birliğin de Samdaniye Şarkiye köüne ilerleyerek köyü Han Arnabed kasabasına bağlayan yolda bir kontrol noktası oluşturarak aram çalışma faaliyeti yaptığı belirtildi.

İSRAİL SIK SIK "ARAMA TARAMA" YAPIYOR

İsrail ordusu, dünde Rasem el-Ravadi, Tel Krum Jaba ve Samdaniyah Şarkiye köyüne ilerleyerek kontrol noktası kurmuştu.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.