İsrail tankı ve askerleri böyle havaya uçtu! Hamas görüntüleri paylaştı

05 Kasım 2024 07:16 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 07:22

Hamas tarafından paylaşılan son kamera kaydında videoda bir İsrail tankı ve IDF askerleri olduğu söylenen dört kişinin havaya uçurulduğu anlar yer buldu.

İsrail, Lübnan'da patlayıcı döşediği kasabayı havaya uçurdu! O anlar kayda böyle geçti

İsrail, Lübnan'da patlayıcı döşediği kasabayı havaya uçurdu! O anlar kayda böyle geçti

İsrail'e ait bir Merkava tankının imha edilmesi ve 4 İsrail Silahlı Kuvvetleri askerinin el yapımı patlayıcıyla öldürülmesinin görüntüleri, propaganda savaşı kapsamında Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından yayımlandı.

El Kassam Tugayları'na göre olay, Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye kampının El Kasasib mahallesinde meydana geldi . Videoda İsrail tankı ve İsrail askerleri olduğu söylenen dört kişinin ardından güçlü bir patlama görülüyor.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi. Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi. Saldırıya ilişkin ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.