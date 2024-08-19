İsrail teknik hata diye duyurdu: Gazze'de kendi askerlerini bombaladı: Ölüler var

19 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:05

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde kendi askerlerinin bulunduğu binayı bombaladığını açıkladı. Bunun teknik bir hata olduğu vurgulanan açıklamada çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.