İsrail UNESCO'nun listesindeki antik kenti yerle bir etti: Çok sayıda ölü var

31 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:42

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Baalbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki 3 bin yıllık antik kente ev sahipliği yapıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ve Lübnan resmi haber ajansında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalarla ilgili bilgi paylaşıldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde art arda düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yaptığı saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 31 kişinin öldüğü saldırıda kadın ve çocuklar da bulunurken çok sayıda kişi de yaralandı.

BAALBEK 3 BİN YILLIK ANTİK KENTE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Baalbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık antik kente ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, gün boyu İsrail'e 28 saldırı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda Hayfa'nın güneyinde ve Tel Aviv'in doğusunda bulunan İsrail askeri üsleri ve eğitim kamplarının yanı sıra, askeri birlikler ve gasbedilen Filistin topraklarının füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.