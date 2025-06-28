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 | Berrak Arıcan

İsrail ve ABD'den 'Orta Doğu' görüşmesi: İran ve Filistin masada olacak

İsrail ve ABD'nin son bulan İran saldırılarını ele almak üzere görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Washington'a gideceğini İsrail basını yazdı.

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İsrail ve ABD'den 'Orta Doğu' görüşmesi: İran ve Filistin masada olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:08

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in 30 Haziran Pazartesi günü ABD'ye ulaşması bekleniyor. Dermer'in, Trump'ın ekibiyle "Abraham Anlaşmaları'nın" Suudi Arabistan'ın da dahil edilerek genişletilmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İran'a 12 gün boyunca süren saldırılar sonrası durumu görüşeceği iddia edildi.

İsrail ve ABD'den 'Orta Doğu' görüşmesi: İran ve Filistin masada olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz ortasında ABD'ye düzenlemesi beklenen ziyaretin de görüşmelerde ele alınacağı belirtildi.

İsrail ve ABD'den 'Orta Doğu' görüşmesi: İran ve Filistin masada olacak

FİLİSTİN'DE 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM GÜNDEMDE

İsrail basınında, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmaları'nın Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması” konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.

İsrail ve ABD'den 'Orta Doğu' görüşmesi: İran ve Filistin masada olacak

ABRAHAM ANLAŞMALARI

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacaklarını belirtmişti.

Tel Aviv'de ortada Trump, iki yanında Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel, büyük elektronik panoya yansıtılmıştı.

İsrail ve ABD'den 'Orta Doğu' görüşmesi: İran ve Filistin masada olacak

Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.

ETİKETLER
#abd
#gazze
#İsrail
#iran
#orta doğu
#Abraham Anlaşmaları
#Dünya
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