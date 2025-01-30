İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası: Taylandlı ve İsrailli esirler serbest kalıyor

30 Ocak 2025 08:51 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:10

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin devreye girmesinin ardından rehine takasları devam ediyor. Bugün Hamas, 5 Taylandlı, 3 İsrailli esiri serbest bırakacak.

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İsrail ve Hamas arasındaki 15 ayın ardından gelen ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında bugün üçüncü kez esir takası gerçekleşecek. İsrail, Hamas'ın bugün 5 Taylandlı, 3 İsrailli esiri serbest bırakacağını duyurdu.

İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Hamas, 19 Ocak'tan bu yana 7 İsrailli esiri, İsrail ise 290 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

İSRAİL'DEN GAZZE İTİRAFI

Öte yandan ateşkes kusursuz ilerleyemiyor. İsrail, geçtiğimiz günlerde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini itiraf etti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz son 24 saatte Gazze Şeridi'nde, güvenlik güçlerimize tehdit oluşturan şüphelilere karşı yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "şüphelilerin" İsrail güçlerine doğru hareket ederek tehdit oluşturduğu çok sayıda olay yaşandığı iddia edilerek, askerlerin bunlara yönelik ateş açtığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

FİLİSTİNLİLER GAZZE'NİN GÜNEYİNE İLERLİYOR

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu kuzeydeki evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi. Açıklamada, Filistinlilerin Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden kuzeye döndüğü aktarıldı.

Öte yandan Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.