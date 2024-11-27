İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin ardından ilk uyarı: 60 günlük sürece dikkat!

27 Kasım 2024 09:48 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:10

İsrail ve Lübnan arasında onaylanan ateşkesin ardından ilk uyarı geldi. İsrail, evlerine dönmeye çalışan sivillere ''Henüz değil!'' mesajı verdi. Güvenli dönüş için bilgi verileceğini bildirdi.

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ABD​ ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan​ Hizbullah​'ı ile İsrail arasında ateşkes​ onaylandı. İki taraf da çatışmaların son bulacağını duyurdu. Lübnan ordusu güney sınıra doğru ilerlemeye başladı. Ateşkesten kısa bir süre sonra sınır bölgelerinden bazı çatışma sesleri geldi fakat küçük çaplı olduğu bildirildi. Ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi.

ATEŞKESTEN SONRA İSRAİL'DEN İLK UYARI

İsrail ise ateşkesin ardından sivillere yönelik ilk uyarısını yaptı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan IDF Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, "IDF, yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının hükümleri uyarınca Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürüyor" hatırlatmasında bulundu.

"IDF'nin daha önce boşaltılmasını istediği köylere ve IDF güçlerine yaklaşmanız yasaktır" diyen Adraee, "Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının" uyarısında bulundu. Adraee, "Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

SİVİLLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Lübnan'ın güneyinde yaşayan birçok kişi, konvoylar halinde İsrail ordusunun çekildiği bölgelere yeniden yerleşmeye başladı. Ateşkesi kutlamak için havai fişekler atıldı, havaya ateş açıldı.

Ateşkes şartlarına göre Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmesine izin verilmeyeceği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, "Her iki taraftaki sivilleri, yakında evlerine güvenle dönebilecek" dedi.

ATEŞKESTE 60 GÜNLÜK SÜREÇ

Ateşkes anlaşması, İsrail'in harekat başlattığı bölgelerden 60 gün içinde çekilmesini kapsıyor. İsrail ordusunun çekildiği bölgelere, Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) yerleşecek. UNIFIL ve Lübnan ordusu, sınırdaki asayişten sorumlu olacak.