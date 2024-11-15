İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı için ABD devrede: Ateşkes taslak metni iletildi

15 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:01

ABD, Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki ateşkes taslak metni oluşturdu. Washington, çatışmayı durduracak metni, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim etti.

Hizbullah’tan bir misilleme daha: Tel Aviv'deki İsrail üssünü füzelerle vurdu

Hizbullah’tan bir misilleme daha: Tel Aviv'deki İsrail üssünü füzelerle vurdu

İsrail'in Gazze katliamları 1 yılı aşkın süredir devam ederken Lübnan​'da Hizbullah​ ile çatışmalar ve saldırılar hız kesmeden devam ediyor. ABD​, saldırıların son bulması için harekete geçti. Washington, İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı için ateşkes​ taslağı hazırladı.

LÜBNAN TARAFININ GÖRÜŞLERİ ALINACAK

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson'ın dün Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştüğünü duyurdu. Haberde, Johnson'ın Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı durduracak, Washington tarafından hazırlanan ilk ateşkes taslak metnini Berri'ye teslim ettiği kaydedilirken haberde taslak metne ilişkin detay verilmedi.

Adı açıklanmayan kaynak, “Bu, Lübnan tarafının görüşlerini almak için hazırlanmış bir taslak” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH İLE GÖRÜŞÜLECEK

El Cedid kanalı, "Berri’nin Hizbullah ile istişare ettikten sonra öneri hakkında yanıt vereceğini” aktardı.

Taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Beyrut'un güneyindeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatıyla daha iç bölgelere ilerlemeye çalışıyor.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 3 BİN 386

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.