İsrail ve Mısır Refah için anlaştı!

30 May 2024 21:53 - Güncelleme : 30 May 2024 22:26

Refah Sınır Kapısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır’ın 7 Mayıs’tan bu kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi. İsrail’in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi tarafında kontrolü ele geçirmesinden bu yana insani yardımların Gazze’ye geçişlerine izin verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır’ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

“KABUL ETTİLER”

İsrail ve Mısır’ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail’in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve sınırdaki tank hareketliliği devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları aralıksız devam ederken bölgede askeri hareketlilik sürüyor. Refah kenti yakınlarında sınır hattında İsrail ordusuna ait tank hareketliliği devam ediyor.

