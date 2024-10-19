İsrail, Yahya Sinvar'ı öldürdüğü anı paylaştı! Binayı tankla vurdular

19 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:57

İsrail ordusu, Hamas Lideri Yahya Sinvar’ı öldürdüğü anlara ait görüntüleri paylaştı. Sinvar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu görüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba (16 Ekim) günü Refah​'ın Tel al-Sultan bölgesinde görev yapan 828. Tugay'dan birlikler, bölgede birkaç şüpheli tespit etti. Askerler, ateş açan, el bombası atan ve iki binaya dağılan şüphelilere ateşle karşılık verdi.

Askerler tankla şüphelilerin girdiği binalara ateş açarak onları etkisiz hale getirdi. Ertesi sabah vurulan binalarda askerler tarafından yapılan taramalarda Hamas​ Lideri Yahya Sinvar​'ın cansız bedeni teşhis edildi" ifadelerine yer verildi.

BİNAYI TANKLA VURDULAR

Açıklamayla birlikte İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinvar’ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı. Tank ateşiyle birlikte binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.