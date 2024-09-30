İsrail, Yemen'e bomba yağdırdı ve tehdit etti: Bize hiçbir yer uzak değil

30 Eylül 2024 06:17 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 06:28

İsrail ordusu , Yemen'de İran destekli Husilere karşı hava saldırısı başlatıldığını doğruladı. V-Özellikle, Yemen'in batısında Husi isyancıların kontrolündeki bir şehir olan Hudeyde'nin limanına ve elektrik altyapısına saldırılar düzenlendi.

Filistin ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, tüm Orta Doğu'yu ateşe vermeye kararlı. İsrail ordusu bu kez de Yemen​'in liman kenti Hudeyde'yi vurdu. Hedef alınan noktalar arasında enerji santralleri ve petrol ithalatı için kullanılan bir liman da yer aldı. Husi hükümetinin Sağlık Bakanlığı'na göre, Yemen'de bugünkü saldırılarda 4 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. İsrail ordusuna göre, İsrail'e yaklaşık 1.800 kilometre uzaklıktaki baskınlarda savaş uçakları, yakıt ikmali ve casus uçaklarının da aralarında bulunduğu düzinelerce İsrail Hava Kuvvetleri uçağı yer aldı.

İSRAİL'İN BAHANESİ MİSİLLEME

IDF, saldırıların Husi rejimi tarafından Hudeyde'de ve yakındaki Batı Yemen'deki Ras İsa limanında askeri amaçlarla kullanılan bölgeleri hedef aldığını söyledi. IDF'den yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetler, petrol ithalatı yapılan enerji santrallerine ve bir limana saldırdı. Ordu, hedeflenen altyapı ve limanlar aracılığıyla İran silahlarını bölgeye taşıyor ve petrol de dahil olmak üzere askeri amaçlarla malzeme tedarik ediyor" denildi.

IDF, saldırıların, bu ay üçü de dahil olmak üzere İsrail'e yönelik son dönemde Husilerin balistik füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguluyor . Bu, İsrail'in Yemen'e düzenlediği ikinci saldırı. Bundan önce geçen Temmuz'da bir başka olay yaşandı.

GALLANT'TAN GÖZDAĞI: BİZİM İÇİN HİÇBİR YER UZAK DEĞİL

İsrail'in Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarını hava kuvvetleri komuta ve kontrol odasından izleyen Savunma Bakanı Yoav Gallant, Platform X'e şunları söyledi: "Mesaj açık, bizim için hiçbir yer çok uzak değildir."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.