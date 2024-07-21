İsrail, Yemen'e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini yayınladı

21 Temmuz 2024 18:13 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:16

Husiler, Kızıldeniz ve Babul Mendeb'de bir gemiyi vurdu

Husiler, Kızıldeniz ve Babul Mendeb'de bir gemiyi vurdu

İsrail, Husilerin kontrolünde Kızıldeniz’de yer alan Hudeyde Limanı’nı Tel Aviv’e düzenlenen insansız hava aracı saldırısının arından vurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Husilere mesaj vermek istediklerini belirtirken, "Hudeyde’de şu an devam eden bir yangın var, bütün Orta Doğu’dan görülebiliyor ve vermek istediği mesaj çok açık" dedi.

Görüntülerde, hava saldırısında limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vincin vurulduğu görüldü. Saldırıda ayrıca limandaki yakıt depoları ve enerji altyapısı da hedef alınmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis al-As, İsrail'in Hudeyde’ye düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini, çoğu ağır olmak üzere 83 kişinin de yaralandığını açıkladı. Al-As, ayrıca 3 kişinin arandığını belirtti.

"BU SALDIRI GEREKLİYDİ"

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari ise düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in gerekli ve orantılı saldırıları, İsrail topraklarına yönelik 9 aydır devam eden hava saldırılarının ardından Husilerin terör saldırılarını durdurmak ve püskürtmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.