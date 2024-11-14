İsrail yeniden Şam'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

14 Kasım 2024 18:15 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 18:15

İsrail Filistin ve Lübnan'ın ardından Suriye'de de saldırılarını artırdı. İsrail ordusunun Şam’a hava saldırısında en az 15 ölü, 16 yaralı olduğu belirtildi...

Bir yanda ateşkes iddiaları bir yanda katliam! İsrail 2 Hizbullah komutanını öldürdü

Bir yanda ateşkes iddiaları bir yanda katliam! İsrail 2 Hizbullah komutanını öldürdü

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Şam’da yer alan Mazzeh ve Qudssaya’ya hava saldırısı düzenledi.

EN AZ 15 ÖLÜ VAR!

Saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, saldırıda Filistin İslami Cihat örgütüne ait çok sayıda bina ve komuta merkezini hedef aldığını öne sürdü.

Suriye​ Savunma Bakanlığı, İsrail’in saldırıyı işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden düzenlediğini açıkladı.

İKİ BİNAYI VURDU

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail, başkent Şam​'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerinde sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında iki bina hedef alındı. Suriye haber ajansı SANA'daki haberde, "İsrail iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdi, ilk belirlemelere göre birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne de 11 Kasım'da hava saldırısı düzenleyen İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.