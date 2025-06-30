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 | Selahattin Demirel

İsrail yine Filistinlilere ölüm yağdırdı: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu Filistinlileri hedef alan bugünkü saldırılarında yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 18:15

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor. Bugün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 74 olarak açıklandı.

YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRDI

İsrail'in yine Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırıların ardından İsrail'in Al-Baqa Plajı çevresine saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail yine Filistinlilere ölüm yağdırdı: Çok sayıda can kaybı var

SALDIRIDA GAZETECİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Al-Baqa Plajı'na düzenlenen saldırıda 1'i gazeteci 21 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Filistinli kaynaklar, İsrail'in sahil bölgesini kalabalık saatlerde vurduğunu belirterek, gazeteci İsmail Ebu Hatab'ın hayatını kaybettiğini ve gazeteci Bayan Ebu Sultan'ın da yaralandığını aktardı.

İsrail yine Filistinlilere ölüm yağdırdı: Çok sayıda can kaybı var

Filistin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ebu Hatab'ın ölmesiyle İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısının 227'ye yükseldiği kaydedildi.

ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#gazze şeridi
#filistin
#İsrail-gazze Savaşı
#Canlı Kayıplar
#İnsan İhtiyaçları
#Dünya
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