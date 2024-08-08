İsrail yine sivilleri hedef aldı! Okula düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü
Gazze Şeridi'de göz kırpmadan sivilleri hedef alan İsrail bu kez okulu bombaladı. Filistinlilerin sığındığı al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud okullarını Hamas'ın sığındığını iddia eden İsrail, saldırıları üstlendi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken İsrail yine sivilleri hedef aldı. Masum insanların yerleştiği okulu hedef alan İsrail güçleri, Al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud okullarını bombaladı. Saldırıda çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ: OKULU HAMAS KULLANIYORDU
İsrail ordusu, okullara düzenlediği saldırıları üstlendi. Okulların Hamas tarafından kullanıldığını öne süren İsrail, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı" denildi.
LÜBNAN'A DA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tüm bunlar yaşanırken İsrail ile Lübnan arasında karşılıklı atışlar gerçekleşti. İsrail'in vurduğu noktalardan dumanlar yükselirken Lübnan destekli Hizbullah'tan karşılık geldi.
İhlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan'ın aktardığı bilgilere göre, İsrail'in saldırılarına Lübnan destekli Hizbullah'tan hızlıca cevap geldi. Hizbullah grubu İsrail'e peş peşe roket saldırısı gerçekleştirdi. Gün boyu susmayan bombardımanlar artışa geçerken bölgede alarm durumuna geçildi.