İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri katletti: 18 ölü

İstanbul
İran'la ateşkesin ardından tekrar zulmünü Gazze'ye yoğunlaştıran İsrail yine Gazze Şeridi’nde yardım dağıtım noktasına saldırı düzenledi. Hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Deir al-Balah kentinde yardım dağıtım noktasına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırının Al-Baraka kavşağı yakınlarındaki un dağıtım noktasına düzenlendiğini ifade ederek, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.