İsrail zulmüne bir can daha! Gazzeli Muhammed Mustafa açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı sıkı abluka nedeniyle Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan binlerce çocuktan birisi olan Muhammed Mustafa Yasin (4) hayatını kaybetti. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, kente gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin'in naaşı başında basına yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü." dedi.

"DAHA ÇOK YASİNLER ÖLEBİLİR"

Yasin'in, Gazze'de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirten Basal, Gazze'ye gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun bu şekilde öleceği uyarısında bulundu.



"Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor." diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.