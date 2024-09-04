İsrail'de 24 saatte ikinci istifa! Krizde yeni adres Polis İstihbarat Birimi
İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın görevinden istifa ettiği belirtildi. İsrail polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadelerine yer verildi.
Haberde, bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulandı. Polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.
İSTİFA EDENLERİN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.