İsrail’de Batı Nil virüsü salgını: 36 kişi öldü

19 Temmuz 2024 01:46 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 01:53

Her şey üç kız çocuğuyla başladı! Sebebi bilinmiyor: Ürpertici kahkaha salgını

Her şey üç kız çocuğuyla başladı! Sebebi bilinmiyor: Ürpertici kahkaha salgını

İsrail, Batı Nil virüsü salgını ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının başladığı haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiği kaydedildi.

Virüs tespit edilenlerin sayısının ise 543 olduğu belirtilen açıklamada, halka sivrisinek savar ürünler kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor.

Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan Batı Nil Virüsü, yıllar içinde dünya geneline yayılmaya devam eden bir arbovirüs enfeksiyonudur.

Ana konağın vahşi kuşlar olduğu Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz.

Kirli sularda, foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Potansiyel olarak insan yaşamını tehdit eden Batı Nil Enfeksiyonu, pek çok nörolojik semptoma yol açar.