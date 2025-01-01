İsrail'de eski bakandan protesto! Milletvekilliğinden istifa etti

01 Ocak 2025 23:38 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 23:41

İsrail’de Savunma Bakanlığı görevinden alınan Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudiler’in (Harediler) askerlik hizmetinden muaf tutulmasını eleştirmek amacıyla milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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İsrail'de eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasını öngören yasayı protesto etmek amacıyla milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

'PARTİ ÜYELİĞİM DEVAM EDECEK'

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Gallant, milletvekilliğinden ayrılma kararını duyururken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisi üyeliğini sürdüreceğini vurguladı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını içeren ve hükümetin de desteklediği yasa tasarısına karşı çıktığını belirten Gallant, düzenlemenin İsrail ordusunun ihtiyaçlarıyla ve ülkenin güvenlik öncelikleriyle örtüşmediğini iddia etti.

Gallant, Likud partisinin prensiplerine olan bağlılığını ifade ederek, partisinden ayrılmayacağını ancak hükümete yönelik eleştirilerini sürdüreceğini belirtti.

NETANYAHU GÖREVDEN ALMIŞTI!

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile tartışmalı yargı reformu ve Haredilerin askere alınması hususlarında tartışma yaşadıkları biliniyordu.

Netanyahu, "aralarındaki güvenin sarsılmasını" gerekçe göstererek 5 Kasım'da Gallant'ı görevden almıştı.