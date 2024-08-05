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İsrail'de hazırlıklar başladı! Hastane otoparkı acil servise dönüştürüldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 00:33
İsrail&#039;de hazırlıklar başladı! Hastane otoparkı acil servise dönüştürüldü

İsrail, İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan saldırı tehditlerine karşılık hazırlıklarını sürdürüyor. Hayfa'da hastane otoparkı acil servis hizmeti vermesi için hazırlandı.

 İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi otoparkının büyük bir bölümü acil servise dönüştürüldü. Hastanenin yeraltı otoparkında hazırlanan bölümün bölgedeki gerilimler sebebiyle ortaya çıkabilme ihtimali bulunan vakaların artması ve bu artışa karşılık verebilmek üzere tedbiren hazırlandığı bildirildi.

İsrail'de hazırlıklar başladı! Hastane otoparkı acil servise dönüştürüldü - 1. Resim

UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN ETTİ

Uluslararası ticaret limanı, askeri limanın yanı sıra elektrik santrali gibi stratejik noktalara sahip Akdeniz kıyısındaki Hayfa kenti, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın işaret ettiği hedefler arasında yer alıyor.
İsrail, 31 Temmuz'dan itibaren sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Hayfa dahil ülkenin kuzeyini uçuşa yasak bölge ilan etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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