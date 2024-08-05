İsrail'de hazırlıklar başladı! Hastane otoparkı acil servise dönüştürüldü

05 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 00:33

İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor: Okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor: Okulu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi otoparkının büyük bir bölümü acil servise dönüştürüldü. Hastanenin yeraltı otoparkında hazırlanan bölümün bölgedeki gerilimler sebebiyle ortaya çıkabilme ihtimali bulunan vakaların artması ve bu artışa karşılık verebilmek üzere tedbiren hazırlandığı bildirildi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN ETTİ

Uluslararası ticaret limanı, askeri limanın yanı sıra elektrik santrali gibi stratejik noktalara sahip Akdeniz kıyısındaki Hayfa kenti, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın işaret ettiği hedefler arasında yer alıyor.

İsrail, 31 Temmuz'dan itibaren sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Hayfa dahil ülkenin kuzeyini uçuşa yasak bölge ilan etti.