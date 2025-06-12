İsrail'de hükümet krizi! İskan Bakanı istifa etti

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, İsrail meclisinin feshi için sunulan tasarının genel kuruldan geçmemesinin ardından hükümetten istifa etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun koalisyon hükümetinde siyasi kriz patlak verdi. Ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı lideri olan İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, İsrail meclisinin feshi için sunulan tasarının genel kuruldan geçmemesinin ardından hükümetten istifa etti.

"ARTIK HÜKÜMET ÜYESİ OLARAK YER ALAMAM"

Goldknopf'un Ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı’nda Agudat Yisrael, tasarıyı desteklerken, Degel Hatorah ise hükümetle uzlaşarak tasarının reddedilmesine destek verdi.



Goldknopf, Shas Partisi ve Degel Hatorah Partisi’nin hükümetle Yeşiva öğrencilerinin zorunlu askerlik görevi konusunda vardığı mutabakatın, Netanyahu ile yapılan koalisyon anlaşmasında verilen sözleri karşılamadığını belirterek, "Bu nedenle artık bu hükümetin bir üyesi olarak yer alamam" dedi.



Goldknopf’un Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınmasına karşı yasa çıkarılmaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu birçok kez istifayla tehdit etmişti. Goldknopf, geçtiğimiz mart ayında ise partisinin dini eğitim gören Yeşiva öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının hükümet tarafından kabul edilmemesini gerekçe göstererek hükümetteki ikinci bakanlık görevinden sembolik olarak istifa etmişti.