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 | Selahattin Demirel

İsrail'de istihbarat başkanı Ronen Bar 7 Ekim itirafıyla istifa etti

İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, 7 Ekim olaylarının önlenmesinde başarısız olduğu gerekçesiyle 15 Haziran’da görevi bırakacağını duyurdu.

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İsrail'de istihbarat başkanı Ronen Bar 7 Ekim itirafıyla istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 23:08

İsrail’de siyasi krize neden olan iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in Başkanı Ronen Bar istifa etti. Bar, yaptığı konuşmada 7 Ekim olaylarının önlenmesi konusunda başarısız olduğunu belirterek, yıllarca birçok cephede faaliyet gösterdikten sonra teşkilatın o gün erken uyarıda bulunmakta başarısız olduğunu ve tüm sistemlerin çöktüğünü söyledi.

Bar, "Anma, cesaret ve fedakarlığı simgeleyen bu özel akşamda bu sorumluluğun yerine getirildiğini ve Shin Bet'in başkanı olarak görevime son verme kararımı duyuruyorum. Vatana olan sevgim ve devlete olan sadakatim, bu kararım da dahil olmak üzere aldığım her profesyonel kararın temelini oluşturdu" ifadelerini kullanarak, 15 Haziran’da görevi bırakacağını belirtti.

Shin Bet’in bağımsızlığını korumanın önemine dikkat çeken Bar, teşkilatın siyasi baskıdan uzak kalmasını sağlamak için görevden alınmasıyla ilgili devam eden davada işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

NETANYAHU GÖREVDEN ALMAK İSTEDİ, YÜKSEK MAHKEME ENGEL OLDU

Daha önce yaptığı açıklamalarda 7 Ekim 2023'te yaşananlardan dolayı Bar'a güvenmediğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bar’ı görevden almak istemiş fakat Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınma kararını dondurmuş, Netanyahu'nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti.

Bar, hükümetin kendisini görevden alma kararına karşı yapılan başvurularla ilgili olarak Yüksek Mahkeme’ye ifade vermişti. Bar, yeminli ifadesinde görevden alınma nedeninin profesyonel gerekçeler olmadığını, Netanyahu’nun kişisel beklentileri olduğunu belirtmişti.

Bar, Netanyahu'yu "kişisel sadakat" talep etmek ve hükümet karşıtı göstericilerin gözetlenmesi emrini vermekle suçlamış, anayasal bir kriz durumunda Yüksek Mahkeme'nin emirlerine değil Netanyahu’ya itaat etmesi gerektiğinin "kendisine açıkça söylendiğini" iddia etmişti.

Netanyahu'nun çalışmalarıyla ilgili olarak aldığı başbakanın sadakat beklentisine ters düşen bazı kararları sıralayan Bar, bu kararlar arasında Başbakanlık Ofisi'ndeki gizli belge skandalının soruşturulmasına izin vermesi, Kudüs Bölge Mahkemesi'ne Netanyahu'nun güvenlik nedeniyle ifade veremeyeceğini söylemeyi reddetmesi, Shin Bet’in 7 Ekim olaylarında kısmen siyasi liderliğin sorumlu olduğu iddiası, kurumun saldırılarla ilgili bir devlet soruşturma komisyonu kurulması gerektiği yönündeki tutumunun yer aldığını dile getirmişti.

Netanyahu'nun kendisinden Shin Bet'in hükümet karşıtı protestolara katılanları takip etme ve protesto liderlerinin bilgilerini verme yetkisini kullanmasını istediğini kaydeden Bar, bu talebi reddettiğini belirtmişti.

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