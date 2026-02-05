Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Onur Kaya
Editor
 05.02.2026

İsrail'de olağanüstü gelişme! Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

ABD ile İran arasında cuma günü Umman'da yapılacak müzakereler öncesi İsrail'de olağanüstü bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Acil toplanma kararının alışılmadık bir durum olduğu belirtildi.

İsrail'de olağanüstü gelişme! Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 02:50
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 02:50

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken, taraflar nükleer müzakereleri görüşmek üzere cuma günü Umman'da bir araya gelme konusunda anlaştı.

BARIŞ MÜZAKERESİ ÖNCESİ İSRAİL'DEN ACİL TOPLANTI

Kritik görüşme öncesi İsrail'de de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesini bugün toplayacağı bildirildi. İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplama kararı aldığı belirtildi.

'ALIŞILMADIK BİR DURUM'

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bakanların kabine toplantısından görece kısa bir süre önce haberdar edilmesinin alışılmadık bir durum olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'de olağanüstü gelişme! Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

Haberde, bakanlara bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

WITKOFF İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Başbakan Netanyahu, 3 Şubat Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran’la artan gerilim ve Gazze’de ateşkes sürecinin gündem olduğu bir toplantı gerçekleştirmişti.

Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıya İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin neredeyse tamamının katıldığı da basına yansımıştı.

İsrail'de olağanüstü gelişme! Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, Witkoff'un İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye transfer etmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istemişti.

Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD ile müzakereler Umman'da yapılacak
TGRT Haber
