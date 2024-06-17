İsrail'de ordu ile hükümet ters düştü! Netanyahu'nun oğlundan 'ihanet' suçlaması

17 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:32

Gazze'ye aylardır ölüm yağdıran İsrail ordusu, askeri faaliyetlerin insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verdi.

Ordu ateşkes kararındaki detayları da sosyal medya hesabından paylaştı. Kerem Şalom Sınır Kapısı’ndan Selahaddin Yolu’na ve oradan da kuzeye giden yol boyunca, ikinci bir duyuruya kadar askeri faaliyetlere "yerel ve taktiksel ara" verilecek dedi.

NETANYAHU VE ORDU ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ

Ancak bu karar İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ordu arasında gerilime neden oldu. Netanyahu haftalık savaş kabinesinde konuştu ve ordunun taktiksel ateşkes kararını reddetti.

Netanyahu daha sonra da 7 Ekim saldırısı sonrası kurulan 6 üyeli Savaş Kabinesi’ni feshetti ve yeni bir kabinenin kurulmayacağını duyurdu.

İHANETLE SUÇLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, orduyu ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i (Şabak) 7 Ekim 2023 olayları ile ilgili "ihanetle" suçladı.