İsrail'de protestocular tansiyonu yükseltti: Seçim zamanı geldi!

04 Ağustos 2024 00:30 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 00:37

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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar geniş katılımla devam etti. İsrail’de 7 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterilirken, “Seçim zamanı geldi” sloganları atıldı.

"ANLAŞMA ZAMANI GELDİ"

Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, seçim çağrısı yaptı. Kudüs’te Netanyahu’nun konutunun önünde toplanan kalabalık, esir anlaşmasına imza atılmasını istediklerini belirterek, “Anlaşma zamanı geldi. Seçim zamanı geldi” sloganları attı.

NETANYAHU HEDEFTE

Gösteride konuşma yapan eski diplomat Eran Etzion, esir anlaşmasının uzun zamandır imzalanmaya hazır olduğunu, ancak Netanyahu'nun “siyasi, kişisel ve cezai nedenlerle” müzakereleri kasten geciktirdiğini vurguladı. Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail'in güvenlik teşkilatı liderlerini Netanyahu’yu anlaşma için zorlamaya çağıran Etzion, “Sizin zamanınız geldi. Masasına vurma ve ‘Anlaşmayı ve esirleri öldürme yetkin yok’ deme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Başkent Tel Aviv’de ise hükümet karşıtı göstericiler atlı polislerle çatıştı.

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösterileri artırıyor.

Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.