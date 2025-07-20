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 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail'de protestolar artıyor: Ateşkes sağlansın

İsrail'de Rehineler Meydanı, binlerce protestocuya ev sahipliği yaptı. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini hedef alarak Gazze'de acil ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması taleplerini dile getirdi...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 01:31

'in Tel Aviv kentindeki Rehineler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin ve hükümetini etti. Ellerinde İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, 'de ateşkesin sağlanmasını ve İsrailli rehinelerin geri getirilmesini talep etti.

İsrail'de protestolar artıyor: Ateşkes sağlansın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yüzlerce Filistinli, İsrail'i protesto etti. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine akşam namazının ardından Nablus, Cenin ve Ramallah kentlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı ve aç bırakma politikasını protesto eden gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, Gazze’ye destek veren ibarelerin yazılı olduğu pankartlar taşıyarak, sloganlar attı.

ARAP MİLLETVEKİLİNE SALDIRDILAR

Öte yandan İsrail Meclisi’nde (Knesset) milletvekili olan Arap Ayman Odeh’in bulunduğu araç, Tel Aviv’in güneyindeki Ness Ziona kentinde İsraillilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, "Araplara ölüm" sloganları attı.
Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Arap aşiretleri ile Dürziler arasındaki çatışmaların ardından İsrail’de Araplara yönelik ırkçı eylemler gerçekleştiriliyor. İsrail Meclisi’nde (Knesset) milletvekili olan Arap Ayman Odeh’in bulunduğu araç, Tel Aviv’in güneyindeki Ness Ziona kentinde İsraillilerin saldırısına uğradı. Kente bir protestoda konuşma yapmak üzere gelen Odeh’in bulunduğu aracı durduran saldırganlar, araca vurarak, "Araplara ölüm" sloganları attı. Odeh’e "terörist" diye bağıran saldırganlar, Arap milletvekilinin içinde bulunduğu aracın arka camını kırdı.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
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#İsrail-Filistin çatışması
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