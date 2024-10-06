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İsrail'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:46

İsrail'deki Birüssebi (Berşeva) kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, Birüssebi'deki (Berşeva) bir otobüs terminaline silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 25 yaşındaki bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SALDIRGAN HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Yararlılar en yakın çevre hastanelere kaldırılırken, saldırgan ve saldırı hakkında bilgi verilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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