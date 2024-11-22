İsrail'de siren sesleri! Yemen topraklarından füze fırlatıldı
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını duyurdu. Füzenin İsrail topraklarına girmeden önce etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail ordusuna Yemen topraklarından misilleme saldırısı yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Yemen’den İsrail’e bir füze fırlatıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle Yehuda şehri ile Ölü Deniz kıyısındaki bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedilirken, füzenin İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
HUSİLER'DEN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Yemen'deki İran destekli Husiler’den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.