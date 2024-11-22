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İsrail'de siren sesleri! Yemen topraklarından füze fırlatıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Kasım 2024 01:42 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 01:43

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını duyurdu. Füzenin İsrail topraklarına girmeden önce etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orta Doğu​'daki katliamlarını sürdüren İsrail ordusuna Yemen​ topraklarından misilleme saldırısı yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen’den İsrail’e bir füze fırlatıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle Yehuda şehri ile Ölü Deniz kıyısındaki bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedilirken, füzenin İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail'de siren sesleri! Yemen topraklarından füze fırlatıldı - 1. Resim

HUSİLER'DEN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Yemen'deki İran destekli Husiler’den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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